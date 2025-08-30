أول تعليق للحكومة اليمنية حول إعلان مصرع قيادات سياسية حوثية

قالت الحكومة اليمنية، في أول تعليق لها على إعلان ميليشيا الحوثي، نتائج الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من قياداتها البارزة، الخميس الماضي، إن "هذا الاعتراف يكشف حجم الضربة التي هزت بنيتها القيادية والأمنية".

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن "اعتراف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بمصرع قيادات بارزة من الصف الأول، بينهم منتحلو صفة (رئيس وزراء) و(وزراء)، يكشف حجم الضربة التي هزت بنيتها القيادية والأمنية، ويمثّل دليلًا جديدًا على حالة الانكشاف والارتباك التي تعصف بها" وفق تعبيره.

ولفت الإرياني، في منشور له أورده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن "ما تسمى بحكومة أو وزراء، ليسو سوى غطاء دعائي بائس لسلطة وهمية، اخترعتها الميليشيا لتضليل الداخل والخارج، بينما يعلم اليمنيون والمجتمع الدولي أن هذه الميليشيا ليست إلا أداة رخيصة في يد النظام الإيراني، لتنفيذ مشروعه التوسعي، وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن" بحسب قوله.

وشدد الإرياني، على أن "إصرار الميليشيا على استخدام الأحياء السكنية والمناطق المأهولة كمقرات لاجتماعاتها وملاذات لقياداتها، يعكس استهتارها الكامل بأرواح اليمنيين، ويجعلها المسؤول الأول عن أي مخاطر تطال المدنيين".

وحثّ الوزير اليمني المواطنين، في مناطق سيطرة الحوثيين، بعدم السماح للقيادات الحوثية باتخاذ مساكن وسط المدنيين، وقال: "في هذا السياق نحذر المواطنين من السماح لقيادات وعناصر هذه العصابة الإرهابية، بالاقتراب من مناطق سكنهم أو تحويلها إلى غطاء لنشاطاتهم المشبوهة".

وأعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، رسميًّا، مقتل رئيس الوزراء في حكومتها غير المعترف بها أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء الآخرين، دون تحديد هويتهم، وذلك جراء الضربات الإسرائيلية التي نفذتها الخميس الماضي على عدد من المواقع المتفرقة في صنعاء.