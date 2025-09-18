إنذار من مسؤولة إسرائيلية.. 7500 مقاتل فلسطيني يلوحون بالمعارك الضارية

كشفت نائبة رئيس شعبة الأبحاث في هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اعتزام حركة حماس إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي، خوض معارك طويلة أمام قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، بقوة مشتركة قوامها 7500 مقاتل، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي تقرير سري عرضته مساء أمس الأربعاء، على لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أعربت المسؤولة الأمنية (أ) عن تقديرات المستوى الاستخباراتي لما يجري في غزة، مشيرة إلى "وجود 7500 مسلح في المدينة ومحيطها، 5000 عنصر من حركة حماس، وحوالي 2500 من حركة الجهاد الإسلامي".

وزعمت العميد (أ) عن "استعانة حركة حماس والجهاد الإسلامي بمراهقين (قُصَّر)، وانحسار مهمة هؤلاء في مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي وإبلاغ غرفة عمليات حماس والجهاد بها"، وفق قولها.

وأوضحت المسؤولة التي لا يُسمح في إسرائيل بالكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، أن حركة حماس تواصل حاليًا عمليات التجنيد، وإعادة بناء الأنفاق، والتدريب، وإعداد المتفجرات. وأضافت أن "حماس تجهز لفترة قتال طويلة في مدينة غزة وشمال القطاع".

وخلال نقاش جرى في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، قال ممثل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (د)، إنه "بحلول 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لن يكتمل سوى تطويق مدينة غزة وإخلاء سكانها"، وهو ما يعني، حسب "يديعوت أحرونوت" أن احتلال كامل المدينة لن يبدأ إلا بعد ذلك.

وأوضح المسؤول الأمني أنه "سيتم تنفيذ عملية "عربات جدعون 2" عبر سلسلة من الغارات، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن العملية في المدينة ستستمر لعدة أشهر.