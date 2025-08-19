بعد ضغوط حوثية.. "المؤتمر الشعبي" بصنعاء يلغي احتفالاته المرتقبة‎

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي للحوثيين، اليوم الثلاثاء، إلغاء احتفالاته الجماهيرية بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ43 المقررة في 24 أغسطس/آب الجاري، استجابة لضغوط الميليشيا.

وقال الحزب في بيان من صنعاء إنه لن يقيم أي فعاليات جماهيرية أو إعلامية، "انطلاقاً من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع".

وأضاف البيان أن قيادته وأعضاءه سيشاركون في الفعاليات المساندة لغزة، مؤكداً أن تحالفه مع الحوثيين "في مواجهة العدوان، موقف يستند إلى قاعدة صلبة للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن".

وشدد الحزب على "أهمية توحيد الجبهة الداخلية ورفض أي مساس بها، والابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة".

ويأتي هذا القرار بعد موجة ضغوط جديدة شنتها الميليشيا على الحزب، تضمنت مداهمات لمعهد "الميثاق" بصنعاء وفض اجتماع أمانته العامة، وحصار منزل رئيسه صادق أمين أبو راس، ضمن مطالب الحوثيين بفصل النائب الثاني للحزب العميد أحمد علي عبدالله صالح ومنع الاحتفالات بذكرى التأسيس.

وتشهد العلاقة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام منذ مقتل الرئيس اليمني الراحل علي صالح في 2017 انقسامات حادة، حيث انقسم الحزب إلى تيارين؛ أحدهما داعم للحكومة الشرعية، والآخر موال للحوثيين رغم حملات الضغط المستمرة، فيما أصدرت أخيرا محكمة خاضعة للحوثيين حكمًا غيابياً بإعدام العميد أحمد علي ومصادرة ممتلكاته، لمنع عودته المحتملة وتأثيره السياسي في الحزب.