وزارة: استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينيين اثنين قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اقتحامه مخيم جنين لاعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الوزارة إن "فتيين يبلغان من العمر (17 عامًا)، استشهدا، اليوم السبت، وأُصيب 11 مواطنًا، بينهم 3 بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها".

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي، منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد أبو زينة في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة، واعتقلته قبل أن تخضعه للاستجواب من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن وحدات خاصة من قوات دفدوفان، وإيغوز، والناحال، وحرس الحدود، شاركت في عملية الاعتقال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.