سكان غزة بين مطرقة إسرائيل وسندان حماس

أصبحت العائلات في غزة تسأل نفسها بعد حشد إسرائيل دباباتها ومئات الآلاف من قواتها على حدود غزة استعدادًا لغزو بري، هل يجب أن نغادر كما تحذرنا إسرائيل؟ أو نبقى في أماكننا كما تصر حماس؟.

وبحسب موقع "إندبندنت" البريطاني، فإن الشعور بالقلق الناجم عن الحطام في حي الرمال يمتد إلى مناطق أخرى في غزة.

وأضاف الموقع، أن الآلاف من السكان البالغ عددهم 1.1 مليون شخص الذين يعيشون في القطاع الواقع شمال نهر غزة قد غادروا بالفعل بحلول الموعد النهائي الذي تم تمديده حتى الساعة الرابعة مساء يوم السبت الماضي، إلا أن الكثيرين لم يفعلوا ذلك.

ولم تكن إستراتيجية إسرائيل واضحة يوم السبت الماضي، فهل كانت تأمل أن تنهي مصر رفضها بالسماح لمئات الآلاف من اللاجئين المحتملين عبور معبر رفح الجنوبي إلى شمال سيناء؟، فهل تتصور إسرائيل احتلال القطاع الشمالي من غزة مع إقناع المجتمع الدولي بتأمين التزام مصري بالسيطرة على المنطقة الجنوبية؟.

وفي كلتا الحالتين وفقًا للموقع والأهم من دعوات حماس الحادة بعدم الفرار، فإن التصميم على مقاومة طردهم من منازلهم مرة أخرى، توقع حدوث نكبة ثانية، وهو الذي دفع بعض سكان غزة إلى تحدي التحذيرات بالتحرك جنوبًا.

المصدر: موقع "إندبندنت" البريطاني