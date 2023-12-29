قُتلت والدتها بغارة إسرائيلية.. إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض في غزة

تعالت صيحات المنقذين الذين يرتدون سترات برتقالية عند عثورهم على رضيعة ما زالت على قيد الحياة تحت أنقاض غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح في غزة، وذلك بعد ليلة أخرى من القصف على القطاع الفلسطيني.

واكتست بشرة الرضيعة، مريم أبو عقل، بلون الرماد، ولم يعلُ صراخها، فيما كان المنقذون ينبشون لأعماق أبعد وسط الأنقاض لتحرير ساقيها ثم انتشالها.

واحتشد الناس حول أنقاض منزل أسرة أبو عدوان، حيث كانت تحتمي أسرة مريم، بعدما فرت من منزلها في منطقة أكثر عرضة للخطر قرب حدود غزة مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 55 آخرين.

وكان منزل أبو عدوان يؤوي نازحين كثيرين مثل أسرة أبو عقل.

واضطر أغلب سكان غزة إلى الفرار من منازلهم في مواجهة قصف مدمر وهجوم بري تقول إسرائيل إن هدفهما القضاء على حركة حماس، التي شنت هجومًا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، حسبما أعلنت إسرائيل.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي الانتقامي أدى إلى مقتل 21500 فلسطيني، كثير منهم من القُصَّر تحت 18 عامًا.

وقُتلت شقيقة مريم ووالدتهما جراء الغارة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أفراد من أسرة أبو عدوان، وأشخاص من أسر أخرى تعيش معهم بشكل مؤقت.

ونجا من الانفجار الذي أحدثته الغارة والد مريم وشقيقها حامد، الذي ما زال طفلًا.

وحينما أُنقذت مريم من تحت الأنقاض، هرع بها أحد المنقذين حاملًا إياها بين ذراعيه إلى المستشفى، حيث عمل الأطباء على تطهير جروحها.