"الأغذية العالمي": لا نستطيع إدخال الكميات اللازمة من المساعدات إلى غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع إدخال الكميات اللازمة من المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع.

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وبحسب "رويترز"، أوضح روس سميث، كبير مستشاري البرامج الإقليمية في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق ووسط أفريقيا، خلال إحاطة إعلامية في الأمم المتحدة بجنيف عبر الفيديو: "لم نحصل على التصريح اللازم لنقل الكميات التي طلبناها".

يذكر أن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم أعلن، اليوم الثلاثاء، أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة المحاصر والمُدمَّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا بين إسرائيل وحركة حماس.

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، حذّر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، الذي وضعته الأمم المتحدة، من أن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف "الكارثة الإنسانية"، مشددًا على أن عمليات إدخال المساعدات برًّا "أكثر فاعلية وأمانًا وسرعة".