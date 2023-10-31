يونيسيف: غزة أصبحت "مقبرة" لآلاف الأطفال

حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن قطاع غزة أصبح "مقبرة" لآلاف من الأطفال، مشيرة إلى تخوفها من احتمال وفاة المزيد منهم بسبب الجفاف، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

كما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن يتخطى عدد الأطفال الذين يقضون جراء الظروف الحياتية على عدد الذين يموتون بالقصف.

وقال المتحدث باسم يونيسيف، جيمس ألدر: "تحققت مخاوفنا الجسيمة بشأن أعداد الأطفال الذين قتلوا، إذ بلغت العشرات، ثم المئات، وفي نهاية المطاف الآلاف، خلال أسبوعين فقط"، معتبراً أن حصيلة القتلى من الأطفال "مروعة"، مضيفاً: "من المذهل أن هذا العدد يرتفع بشكل كبير كل يوم".

وتابع ألدر: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي لكل الآخرين"، مشيراً إلى أن أكثر من مليون طفل يعيشون في غزة يعانون نقص المياه النظيفة.