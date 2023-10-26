الاتحاد الأوروبي يبحث "توقفا إنسانيا" للقتال في غزة

يبحث الاتحاد الأوروبي، الخميس، إمكانية الدعوة إلى "توقف إنساني" للقصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي، فإن الأخير سيدعو إلى "استمرار وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبأمان وبدون عوائق للوصول إلى أولئك الذين في حاجة من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك توقف إنساني".