ما دور "الخبراء الأجانب" في هجمات ميليشيا الحوثيين البحرية؟

مع استمرار هجمات ميليشيا الحوثيين في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، يشير مراقبون إلى دور حيوي لـ"خبراء أجانب" من إيران تحديدًا، إضافة إلى لبنان والعراق.

يأتي ذلك في ظل تساؤلات رافقت الهجمات حول مدى القدرات العسكرية البحرية لميليشيا قادمة من بيئة جبلية وعرة، لا تمتلك خبرات كافية في التعامل مع مسرح عمليات في السهول الساحلية المنبسطة، منذ نشأتها.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال الثلاثاء الماضي، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إن "أعدادًا كبيرة" من النشطاء الإيرانيين واللبنانيين، يدعمون هجمات الحوثيين ضد الملاحة الدولية.

وفي حين ينفي الحوثيون "أي ضلوع لإيران أو حزب الله في المساعدة على توجيه هجمات البحر الأحمر"، هدد زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي، أمس الخميس، بـ"مفاجآت كبرى قادمة".

فيلق القدس

ومنذ عام 2019، تتهم واشنطن القيادي في الحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا شهلائي بإدارة "فيلق القدس" في اليمن، ومدّ الحوثيين بالأسلحة المتطوّرة والتدريب، بينما أشارت مجلة "إنتيليجنس أونلاين" الاستخباراتية الفرنسية في العام ذاته، إلى أن شهلائي يرأس قوّة من 400 مقاتل في اليمن، من "الحرس الثوري الإيراني" معززين بخبراء من ميليشيا حزب الله.

وفشلت الولايات المتحدة، مطلع يناير/ كانون الثاني من العام 2020، في اغتيال شهلائي قرب صنعاء، عبر هجوم طائرة دون طيار، ما أدى إلى مقتل عضو آخر أقل رتبة في الحرس الثوري الإيراني، يدعى محمد ميرزا، اعترف فيلق القدس بمقتله لاحقًا، طبقًا لموقع "ذا إنترسبت" الأمريكي.

وتعود عملية وصول الخبراء الأجانب إلى الأراضي اليمنية بشكل علني، إلى فترة ما بعد سيطرة ميليشيا الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، وانقلابها رسميًا على السلطة.

منذ ذلك الوقت وقّعت الميليشيا مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الجوية الإيرانية، لتسيير 14 رحلة أسبوعيًا من طهران إلى صنعاء، وصلت أولاها في مستهل، مارس/ آذار 2015.

ويقول الخبير العسكري، العقيد وضاح العوبلي، إنه من الواضح أن عددًا كبيرًا من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين، "استغلوا أحداث الربيع العربي العام 2011، وما تلاه من انفلات أمني في اليمن بعد تلك الأحداث، للدخول إلى اليمن عبر منافذ ومسارات متعددة، وهؤلاء باعتقادي مثّلوا الأساس الذي اعتمدت عليه ميليشيات الحوثيين في مراحلها الانقلابية الأولى".