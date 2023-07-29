مصر والولايات المتحدة تستعدان للمناورات الأكبر منذ سنوات

زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، الجمعة، معبر رفح الحدودي شمال سيناء، خلال زيارته مصر، حيث بحث الاستعدادات لمناورات عسكرية على الحدود بين مصر وغزة.

ووفق بيان صادر عن "سينتكوم"، "التقى الجنرال كوريلا رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، في القاهرة، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد ربيع، عند معبر رفح الحدودي شمال سيناء".

وذكر البيان أن "اللقاء بين كوريلا وعسكر ركّز على المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك أمن الحدود، وتعزيز التدريب المشترك، بما في ذلك مناورات النجم الساطع المقبلة، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة العسكرية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر".

ولفت إلى أن "مناورات النجم الساطع التي ستقام الشهر المقبل ستكون الأكبر من نوعها منذ سنوات، فيما ركز القائدان بشكل خاص على إطلاق النار الحي، والتخطيط لسير المناورات التي تشمل أكثر من 7 آلاف عسكري من 33 دولة".

وقال الجنرال كوريلا إن "تطور المناورات هو المفتاح لتحسين إمكانية التشغيل البيني بين قوات القيادة المركزية والقوات المسلحة المصرية، وجميع القوات الإقليمية الأخرى المشاركة".

وأضاف أن "للقيادة المصرية دورا بالغ الأهمية للأمن في المنطقة".

وتابع البيان: "ناقش القائدان الجهود المستمرة لتحسين الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مع إيلاء أهمية خاصة لمعبر رفح الحدودي".

يذكر أن المتحدث باسم الجيش المصري قال، في بيان، الخميس، إن "اللقاء بين الجنرال كوريلا والفريق أسامة عسكر تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية".

وأضاف: "أعرب رئيس أركان الجيش عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية".

المصدر: "سي أن أن"