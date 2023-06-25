بعد تعليقها.. إسرائيل تستأنف مناقشة تعديلات قضائية مثيرة للجدل

بدأ النواب الإسرائيليون، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يَحدَّ من صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية، والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية، ولاقت معارضة ضارية من قَبل.

وأثارت التعديلات المقترحة، التي تضمنت قيودًا على صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس/ آذار، وأغلق معارضون للتغييرات طريقًا سريعًا رئيسًا في تل أبيب، مساء أمس السبت.