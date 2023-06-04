كردستان العراق.. حكم بالإعدام على 6 متهمين باغتيال ضابط رفيع
أصدرت محكمة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حكما بالإعدام بحق ستة أشخاص بعد إدانتهم في قضية اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب لاتحاد الوطني الكردستاني، العقيد هاوكار عبدالله رسول "هاوكار جاف".
وقُتل العقيد هاوكار جاف في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 وسط مدينة أربيل في عملية قالت سلطات إقليم كردستان إنها "نُفذت عن طريق عبوتين لاصقتين وضعتا أسفل سيارته، ما أدى إلى استشهاده للأسف، إلى جانب إصابة أربعة ركاب بجروح وهم زوجته وطفلاه وشقيقته".
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن محمد الجاف، شقيق الضابط المقتول، قوله إن "حكما غيابيا بالإعدام على ستة مدانين في قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف، صدر عن محكمة أربيل اليوم".
وكشف أن "الحكم يشمل الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في عملية الاغتيال، بينما ستقوم المحكمة بالبت في قضية المتهمين الآخرين في الثامن من الشهر الجاري "، كاشفا أن المتهمين هم "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب لاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه، إلى جانب 4 أشخاص آخرين".
وتسبب مقتل العقيد هاوكار جاف بأزمة شديدة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، حيث اتهم مجلس أمن الإقليم، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالضلوع في عملية الاغتيال رفقة عدد من عناصر الجهاز، وهو ما نفاه الاتحاد الوطني.
وتسببت الحادثة في تدهور العلاقات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لدرجة أن الوزراء عن الاتحاد الوطني قاطعوا اجتماعات حكومة إقليم كردستان، وكادت تؤدي إلى أزمة خانقة، قبل أن ينهوا المقاطعة بعد عدة أشهر، ويستأنفوا المشاركة في اجتماعات الحكومة.