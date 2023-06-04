كردستان العراق.. حكم بالإعدام على 6 متهمين باغتيال ضابط رفيع

أصدرت محكمة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حكما بالإعدام بحق ستة أشخاص بعد إدانتهم في قضية اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب لاتحاد الوطني الكردستاني، العقيد هاوكار عبدالله رسول "هاوكار جاف".

وقُتل العقيد هاوكار جاف في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 وسط مدينة أربيل في عملية قالت سلطات إقليم كردستان إنها "نُفذت عن طريق عبوتين لاصقتين وضعتا أسفل سيارته، ما أدى إلى استشهاده للأسف، إلى جانب إصابة أربعة ركاب بجروح وهم زوجته وطفلاه وشقيقته".