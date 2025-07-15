باراك: اشتباكات السويداء "مقلقة" ونعمل من أجل التهدئة

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الثلاثاء أن الاشتباكات الأخيرة التي تشهدها محافظة السويداء "مقلقة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمل جار من أجل "التهدئة"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

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وقال باراك في منشور على منصة "إكس": "نحن منخرطون بشكل فعّال مع جميع المكوّنات في سوريا بهدف التوجّه نحو التهدئة"، مضيفا أنّ "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مقلقة لجميع الأطراف، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة سلمية وشاملة للدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية".

واندلعت اشتباكات بين عشائر البدو ومقاتلين دروز من محافظة السويداء منذ يوم السبت، على خلفية احتجاز عشائر لتاجر خضار درزي.

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وأعلنت وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية عن التدخل العسكري والأمني في السويداء أمس الإثنين في محاولة لاحتواء الوضع.

وسقط العشرات من القتلى من المدنيين والعسكريين والعشائر على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تشهد تصعيدا، تزامنا مع غارات إسرائيلية مكثفة في محيط السويداء.