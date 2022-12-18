الجيش السوداني: نؤيد أي اتفاق سياسي يخرج البلاد من الأزمة
أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الأحد، أن الجيش يؤيد أي اتفاق سياسي يُخرج البلاد من أزمتها السياسية.
جاء تصريح الحسين خلال احتفال تخريج دورتي "الدفاع الوطني 34" و"الحرب العليا 22"، في أكاديمية نميري العسكرية العليا، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، إن "القوات المسلحة ظلت ركنًا ركينًا لأهل السودان على مر العصور، وستبقى لهم ملاذًا آمنًا مهما تبدلت المواقف".
وأضاف أن "عقيدة الجيش السوداني كانت وستظل مبنية على مفهوم الوطنية الحقة والاعتزاز بالهوية والقيم والثقافة السودانية العريقة".
وتابع أن "القوات تنظر بعين فاحصة لما يدور بالمشهد السياسي وهي موحدة خلف قيادتها وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها".
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ "اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تعقبها انتخابات عامة.
وجاء تصريح الحسين، يوم الأحد، بعدما قال القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، إنه "ليست هناك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض".
وقال البرهان، الأربعاء الماضي، إن القوات المسلحة "تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين".
وشدد البرهان على أنه "ليست هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة".