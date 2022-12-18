الجيش السوداني: نؤيد أي اتفاق سياسي يخرج البلاد من الأزمة

جاء تصريح الحسين خلال احتفال تخريج دورتي "الدفاع الوطني 34" و"الحرب العليا 22"، في أكاديمية نميري العسكرية العليا، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، إن "القوات المسلحة ظلت ركنًا ركينًا لأهل السودان على مر العصور، وستبقى لهم ملاذًا آمنًا مهما تبدلت المواقف".

وأضاف أن "عقيدة الجيش السوداني كانت وستظل مبنية على مفهوم الوطنية الحقة والاعتزاز بالهوية والقيم والثقافة السودانية العريقة".

وتابع أن "القوات تنظر بعين فاحصة لما يدور بالمشهد السياسي وهي موحدة خلف قيادتها وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها".