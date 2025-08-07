مسؤول أوروبي: عوائق كبيرة تقوض العمليات الإنسانية في غزة

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية، وذلك بعد أن أطلعت ذراع السياسة الخارجية والمساعدات الإنسانية بالتكتل الدول الأعضاء في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على وضع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المسؤول اليوم الخميس، إن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود، وإعادة فتح بعض الممرات، وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا، وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية.

ومع ذلك، أضاف المسؤول أن "عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة، وأهمها غياب بيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع"، بحسب رويترز.

ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة الجوع في القطاع، وسط تحذيرات دولية من الأسوأ في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استهداف طالبي المساعدات في محيط مراكز التوزيع.