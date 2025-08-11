الدبيبة: انتهى زمن وصف ليبيا بأنها بلد الميليشيات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، التزامه سلوك 3 مسارات بشكل متوازن، لإعادة الاستقرار للبلاد، من خلال دعم جيش نظامي محترف، وإنهاء فوضى الجماعات المسلحة، والحفاظ على حالة الاستقرار، معتبرا أن "الزمن الذي وُصِفت فيه طرابلس بأنها بلاد الميليشيات قد ولى"، على حد قوله.

وفي كلمة ألقاها، أثناء مراسم تخريج طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية والمعهد العسكري الفني، بمقر الكلية العسكرية في طرابلس ونقلتها صحيفة "الوسط الليبية"، أضاف الدبيبة أن "التجارب أثبتت اليوم أن استقرار الدول لا يقوم إلا على جيش واحد موحد يعمل تحت راية القانون، جيش يحمل عقيدة حماية الوطن والمواطن".

وتابع أن "بناء هذا الجيش المحترف والخاضع لسلطة الدولة وحدها ليس خيارًا، بل التزامًا وطنيًا ثابتًا نمضي فيه دون تردد".

وحول آلية التعامل مع الميليشيات المسلحة، استكمل الدبيبة: "نمد أيدينا لكل من يريد الدولة ومؤسساتها ولن نعدها إلا بالحسم والحزم في مواجهة كل من جعل نفسه عقبة في طريق مستقبل ليبيا وشعبها".

ولفت إلى أن "الزمن الذي وصفت فيه بلادنا خاصة طرابلس بأنها بلاد الميليشيات قد ولى، ومعًا نطوي هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ هذا الوطن نحو دولة آمنة تكون فيها السيادة للقانون والقانون وحده".

المعركة مستمرة

وأردف الدبيبة: "معركتنا لإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة مستمرة وقد تجاوزنا أصعب مراحلها ولم يتبق أمامنا إلا الأيسر"، على حد تعبيره.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أنه "لا سبيل إلا أن تكون سلطة الدولة وحدها هي الحاكمة لكل مرافقها السيادية من المواني والمطارات إلى القواعد العسكرية دون أي استثناء. هذه المرافق هي ملك للشعب وتحت إدارة مؤسسات الدولة وحدها، وبذلك تصان السيادة وتفرض هيبة القانون".