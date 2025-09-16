غزة تنزف تحت القصف.. تصعيد إسرائيلي مروع وأوامر إخلاء عاجلة (فيديو وصور)

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع تصعيد في العمليات العسكرية في مناطق جنوب المدينة التي بدأت القوات الإسرائيلية عملية السيطرة عليها.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بمقتل فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين، في غارة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وفي السياق، أفاد مواطنون فلسطينيون لـ"إرم نيوز" بتلقيهم إنذارات بإخلاء ثلاثة أبراج سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، تمهيدًا لقصفها.

كما قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في الحي ذاته، ما أجبر عددًا كبيرًا من سكانه على إخلائه.

وكثف الجيش الإسرائيلي من هجماته على مدينة غزة من الجهة الجنوبية، إضافة لعمليات مماثلة من محور آخر شمالي المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي "قوات من الفرق 98 و162 و36، بدأت عملية برية واسعة النطاق في جميع أنحاء مدينة غزة كجزء من عملية عربات جدعون الثانية".

وأشار إلى أنه هاجم خلال الأسبوع الماضي أكثر من 850 هدفًا بهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية العسكرية لحماس وإعداد المنطقة لدخول القوات.







