وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.. إسرائيل تستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان

شهدت جبهة جنوب لبنان اليوم، تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي استهدف سيارة مدنية كانت تقل امرأة وابنها على طريق كفركلا جنوب لبنان، استطاعا النجاة.

وهذا ثاني استهداف من قبل الجيش الإسرائيلي طال سيارة مدنية، حيث كان وجه ضربة قبل نحو أسبوعين لسيارة مدنية أخرى على طريق عيناتا بليدا الحدودية، مما أدى إلى مقتل ثلاث شقيقات.

وشهدت جبهة جنوب لبنان توترا لافتا الأحد، رغم الطقس الماطر، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عالي الفاعلية.

وتبادل عناصر في ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، إطلاقًا كثيفا للنار، فيما شاركت طائرات إسرائيلية مسيرة في عمليات القتال، رغم الضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة الحدودية.