فيديو إرم.. الحروب والأزمات تخيّم على الأعياد في لبنان

يستعد اللبنانيون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية هذا العام، مصمّمين على نشر الفرح والأمل، فيما يخيّم على البلاد شبح الصراع مع إسرائيل، إضافة لظروف سياسية واقتصادية صعبة.

وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية، ما يصعّب على الكثير من اللبنانيين تحمل تكاليف الاحتفالات.