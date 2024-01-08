اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة الغربية، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة، زادت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر، وسط اشتباكات يومية مع الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فجر اليوم الاثنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة العلقة في بلدة دورا جنوب الخليل، وداهمت وفتشت منزل الأسير عايد دودين، فيما قامت بتفجير أبواب عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة، وتفتيشها.

كما اقتحمت منطقة رقعة ببلدة يطا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

واندلعت مواجهات الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

كما شملت الاقتحامات الليلة الماضية مدينتي رام الله والبيرة، وسط اندلاع مواجهات، واعتقال عدد من الفلسطينيين.

ووفق "وفا"، أصيب فلسطينيان خلال مواجهات في بلدة يطا جنوب الخليل، الليلة الماضية أحدهما فتى (14 عاما) أصيب برصاصة مغلفة بالمطاط في القدم، والآخر شاب (19 عاما) أصيب بشظايا الرصاص.

وكانت طفلة (أربع سنوات) وشاب وزوجته قتلوا أمس إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان أن القوات أطلقت النار باتجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر الحاجز؛ ما أدى لإصابة مواطن كان يقود مركبته بحجة محاولته تنفيذ عملية دعس ومعه زوجته، كما أصيبت طفلة كانت تتواجد في سيارة أخرى.

وأكدت مصادر محلية، وفاة الطفلة رقية جهالين، والشاب محمد أبو عيد وزوجته ضحى أبو عيد، التي كانت معه في السيارة ذاتها، علما أن الطفلة جهالين كانت بصحبة عائلتها في سيارة أخرى تواجدت في المكان.