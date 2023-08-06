الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين جنوب جنين

وأكد شهود عيان لـ "إرم نيوز" أن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار وبشكل كثيف تجاه مركبة فلسطينية كانت تسير على الطريق الرابط بين بلدة عرابة ومدينة جنين، كما فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على مكان الحادث ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المركبة المستهدفة.

كما أفاد الشهود بأن المركبة المستهدفة كان بداخلها ثلاثة شبان فلسطينيين جميعهم قتلوا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن قوة خاصة نفذت عملية عسكرية في عرابة جنين؛ لتصفية خلية فلسطينية مسلحة كانت في طريقها لتنفيذ "عملية تخريبية" وسط البلاد، بحسب معلومات استخبارية.

وأضاف البيان: "رئيس الخلية هو نايف أبو تزويز، 26 سنة، وهو ناشط بارز من مخيم جنين متورط في عمليات ضد قواتنا.. وقتل معه في السيارة اثنان آخران من أفراد الخلية".

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية سحبت المركبة الفلسطينية بعد تنفيذ عملية التصفية وجثث الشبان الفلسطينيين كانت لا تزال بها.