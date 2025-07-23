قوة إسرائيلية تتوغل في لبنان وتستجوب السكان

توغلت قوة مشاة إسرائيلية في بلدة لبنانية حدودية، فجر الأربعاء، وأجرت عمليات تفتيش واستجواب في المنطقة، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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وقالت الوكالة إن "قوة مشاة معادية قوامها نحو 20 جنديًّا، توغلت فجرًا من محيط بلدة العباسية الحدودية في اتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري".

وأضافت أن القوة "فتشت بعض المنازل المأهولة والمهجورة، واستجوبت عددًا من السكان اللبنانيين والعمال السوريين، قبل أن تغادر مصطحبة معها عاملَين سوريَّين تركتهما لاحقًا قرب الحدود".

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وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أعلن، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على "إضعاف سوريا وحزب الله" وحرمانهما من الإمكانيات الاستراتيجية.