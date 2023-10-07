عباس لبلينكن: ظلم الفلسطينيين يدفع لانفجار لن يستطيع أحد تحمل نتائجه

وأضافت الوكالة أن عباس شدد خلال الاتصال، "على أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه"، كما شدد أيضا "على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن بلاده تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل، مؤكدا أهمية البقاء على تواصل، وفق ما ذكرت "وفا".

وتشير أحدث الأرقام، إلى مقتل 250 إسرائيليا منذ بدء الهجوم الذي شنته حركة حماس اليوم، فيما قتل 232 فلسطينيا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.