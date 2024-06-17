التعليق التكتيكي لعملية رفح.. 3 أهداف إسرائيلية في ظل الصغوط الدولية

أكد خبراء ومختصون في الشأن الإسرائيلي، أن التعليق التكتيكي للعمليات العسكرية في أجزاء من مدينة رفح، يأتي لتحقيق 3 أهداف السياسية والعسكرية للقادة الإسرائيليين، خاصة في ظل زيادة الضغط الدولي على تل أبيب.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "هدنة تكتيكية" من طرف واحد بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وذلك على طريق شارع صلاح الدين من معبر رفح حتى مستشفى غزة الأوروبي، وذلك لتسهيل دخول المساعدات.

ولاحقًا، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، قوله، إنه "القتال سيستمر بمدينة رفح جنوبي القطاع، على الرغم من اللغط المتعلق بالهدنة التكتيكية".

أهداف رئيسة

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، أن "إسرائيل تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة من التعليق التكتيكي للعمليات العسكرية ببعض المناطق الجنوبية"، مبينًا أن الهدنة تشمل مناطق لا تدور بها مواجهات عسكرية.

وقال صباغ، لـ"إرم نيوز"، إن "الهدف الأول يتمثل في تخفيف الضغوط الإقليمية والدولية المتعلقة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، خاصة أن الأوضاع بغزة تزداد صعوبة، كما وترتفع المطالبات بالتوصل لتهدئة.

وأوضح أن "الهدف الثاني يتمثل التقليل من مخاطر إصدار قرارات من محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على إسرائيل وسمعتها حول العالم، وعلى قادتها السياسيين والعسكريين".

وبين أن "القرار سيدفع الهيئات الدولية للتخفيف من حدة أي قرار يمكن إصداره بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أنه سيعطي مساحة للولايات المتحدة من أجل ممارسة ضغوط أكبر على المجتمع الدولي تجنب فرض عقوبات على إسرائيل".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الهدف الثالث يتمثل في منح الجيش الإسرائيلي فرصة لإعادة ترتيب ملفاته العسكرية في رفح، وضمان بقاء بعض المناطق على الحياة لفترة من الزمن، خاصة بعد الخسائر البشرية الفادحة التي تعرض لها الجيش برفح".

وتابع: "بتقديري نجاح الهدنة التكتيكية مرهون بتجاوب الطرفين معها وعدم توجيه أي ضربات عسكرية للمناطق المعلن عنها"، مرجحًا أن تلتزم حركة حماس بشكل غير معلن بتلك الهدنة وتوقف القتال بمناطقها خلال الساعات المعلن عنها.

فوائد سياسية

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، أن "لإسرائيل أهدافًا عسكرية وسياسية من الهدنة التكتيكية"، لافتًا إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو أحرجت حركة حماس سياسيًا أمام العالم بإعلانها الهدنة مع أول أيام عيد الأضحى.