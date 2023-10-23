منحة مالية جديدة لنواب البرلمان تُشعل جدلًا واسعًا في تونس
أثار قرار البرلمان التونسي إضافة منحة مالية جديدة لنوابه جدلًا واسعًا في الشارع التونسي، خاصة أن البلاد تعيش أزمة مالية حادة منذ سنوات، ما تسبّب في تفاقم حجم ديونها وعجز موازنتها.
ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تؤكد اتخاذ مكتب مجلس نواب الشعب (يجمع ممثلين عن كل الكتل البرلمانية) قرار تمكين النواب من منحة جديدة خاصة بالسكن والتنقل.
وتقدّر المنحة الجديدة، التي تم إقرارها بشكل شهري، بألف دينار تونسي؛ ما يُعادل نحو 300 دولار أمريكي، إضافة إلى المنحة الأصلية للنواب، البالغ قدرها أكثر من 3000 آلاف دينار تونسي؛ ما يقارب 1000 دولار أمريكي.
وقال البرلماني السابق نبيل حاجي، في تدوينة نشرها على موقع "فيسبوك"، إنه "في هذه الأثناء، وفي غفلة من الجميع، قرر نواب مجلس الشعب منح أنفسهم منحة استثنائية بألف دينار لكل نائب"، ومضى قائلًا بشكل ساخر: "طبعًا في إطار الحرص على المالية العمومية وضمانا لخدمة الشعب الكريم".
في حين قال الصحفي سرحان الشيخاوي، في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك": "كيف تُصبح ثريّا بعد الانتخابات؟ مكتب مجلس النواب يقرّر تمكين نواب البرلمان من منحة شهرية إضافية قدرها ألف دينار (السكن والتنقل)".
وأوضح أن "أغلب نواب البرلمان الحالي بنوا كل حملتهم الانتخابية على أن النواب السابقين استنزفوا ميزانية الدولة بالمنح والامتيازات، لكنهم مع أول فرصة لم يفكروا سوى في المنح والامتيازات".
وأشار الشيخاوي إلى أن "من الأشياء التي لا تحدث إلا في تونس، النائب قبل 25 يوليو 2021 كانت منحته أقل من راتب الوزراء، رغم أن النائب هو من يمنح الثقة للوزير ويسحبها منه، أي أنه أعلى سلطة، الآن النائب أصبح يتحصل على منح أكثر من الوزراء، لكن دوره تقلّص إلى الحد الأدنى، حتى أصبح خارج كل المعادلات".
بدوره، علّق الناشط المجتمعي كريم بورزمة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" على الأمر، بالقول: "منحة السكن والتنقل بـ100 دينار لأعضاء مجلس النواب، لا أستطيع الكتابة لأنني لم أفهم شيئًا".
وأضاف مخاطبًا أعضاء المجلس بالقول: "أنت سيدي النائب، عندما قدمت ترشحك ألم تكن تعلم قيمة المنحة؟ ألم تكن تعلم ما الذي ينتظرك؟ هذه المنحة كان الأولى أن تذهب للعائلات الفقيرة".
من جهته، قال الناشط المجتمعي حاتم النفطي، على موقع "فيسبوك"، إن "نوّاب برلمان الـ11٪ (نسبة المشاركة في الانتخابات) أضافوا لهم ألف دينار، منحة استثنائية، واختاروا الوقت الذي انشغل فيه الجميع بغزة"، مضيفًا: "أتذكر كيف قامت الدنيا ولم تقعد زمن عمل المجلس التأسيسي".
بينما قالت الناشطة السياسية نبيلة كرعود، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "بينما نحن منشغلون بفلسطين، عادت حليمة لعادتها القديمة، مجلس نواب الشعب يقرر منحة سكن وتنقل، هنيئًا لهم"، وتابعت بسخرية: "أتمنى أن يقدموا لهم منحة الضغط النفسي، لأنهم يعملون كثيرًا".