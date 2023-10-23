منحة مالية جديدة لنواب البرلمان تُشعل جدلًا واسعًا في تونس

في حين قال الصحفي سرحان الشيخاوي، في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك": "كيف تُصبح ثريّا بعد الانتخابات؟ مكتب مجلس النواب يقرّر تمكين نواب البرلمان من منحة شهرية إضافية قدرها ألف دينار (السكن والتنقل)".

وأوضح أن "أغلب نواب البرلمان الحالي بنوا كل حملتهم الانتخابية على أن النواب السابقين استنزفوا ميزانية الدولة بالمنح والامتيازات، لكنهم مع أول فرصة لم يفكروا سوى في المنح والامتيازات".

وأشار الشيخاوي إلى أن "من الأشياء التي لا تحدث إلا في تونس، النائب قبل 25 يوليو 2021 كانت منحته أقل من راتب الوزراء، رغم أن النائب هو من يمنح الثقة للوزير ويسحبها منه، أي أنه أعلى سلطة، الآن النائب أصبح يتحصل على منح أكثر من الوزراء، لكن دوره تقلّص إلى الحد الأدنى، حتى أصبح خارج كل المعادلات".