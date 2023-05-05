رئيسي يختتم زيارته إلى سوريا.. واتفاق على التعاون في إعادة الإعمار

وغادر رئيسي دمشق مع الوفد الوزاري المرافق قرابة منتصف ليل الخميس الجمعة، وكان في وداعه على أرض المطار نظيره السوري، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيرانية.

وأجرى الرئيسان قبل ذلك جلسة مباحثات ليلًا، أكدا خلالها "استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات"، وفق الرئاسة السورية.

وفي بيان مشترك في ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن استعدادهما "لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية"، وأكدا على "التعاون القائم بينهما في ما يتعلق بإعادة إعمار" سوريا.

وأجرى الرئيسان، وفق البيان، "مباحثات معمقة ركزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدين".