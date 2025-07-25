"الصحة العالمية": الوضع في السويداء قاتم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مستشفيات مدينة السويداء في جنوب سوريا تتعرض لضغط هائل عقب اندلاع الاشتباكات الأخيرة، ما يجعل الوضع "قاتما".

وقالت كريستينا بيثكي ممثلة المنظمة في سوريا للصحفيين في جنيف عبر الفيديو "الوضع في السويداء قاتم، فالمرافق الصحية تعاني ضغطا هائلا".

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وأضافت أن "خدمات الكهرباء والماء مقطوعة والأدوية الأساسية آخذة في النفاد".

واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 يوليو/تموز بين مسلحين محليين وآخرين من البدو.

وسرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت إسرائيل خلالها ضربات على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.

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وأوقعت الاشتباكات، أكثر من 1300 قتيل، بينهم 70 امرأة و28 طفلا على الأقل، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.