تقرير: تعاون فرنسي إسرائيلي لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان
كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وباريس اتفقتا على تشكيل طاقم عمل مشترك، يهدف إلى القيام بحملات دبلوماسية وسياسية كورقة ضغط على ميليشيا حزب الله، لإجبارها على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر عام 2006 وأدّى إلى نهاية حرب لبنان الثانية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اتفقا على تشكيل الطاقم المشترك، وقالت إنه طاقم "سياسي - أمني"، يهدف إلى إبعاد ميليشيا حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وفق قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2006، مضيفة أن تلك هي المرة الأولى التي تنخرط فيها باريس بشكل كبير في عمليات ضد حزب الله، في ظل وضعها الخاص بالنسبة للبنان.
إبعاد "حزب الله"
ولفتت إلى أن القرار الإسرائيلي - الفرنسي صدر على خلفية محاولات تل أبيب بناء جبهة دبلوماسية تقود عناصر ميليشيا حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، مشيرة إلى أن موقف فرنسا في هذا الإطار هو الأول من نوعه.
وأشارت إلى أن إسرائيل تعمل منذ أسابيع من أجل حشد الموقف الفرنسي ضد ميليشيا حزب الله، لا سيما وأن باريس تمتلك وضعًا استثنائيًا في لبنان.
وكان وزير خارجية إسرائيل، الذي يقود الجبهة الدبلوماسية الإسرائيلية على الصعيد الدولي، في مواجهة المنظمة اللبنانية، قد توجه في الأيام الأخيرة إلى عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلى مجلس الأمن الدولي، مطالبًا بممارسة ضغوط على ميليشيا حزب الله؛ لحثه على تطبيق قرار المجلس 1701.
دعم أمريكي
وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية الخطوات التي تباشرها إسرائيل في هذا الصدد، وفق ما أشارت إليه الصحيفة، "مع أن واشنطن تحرص على عدم وقوف إسرائيل في جبهة نشطة أخرى تنضم إلى الحرب على غزة"، على حدّ قولها.
وبيَّنت أن الجهود التي تبذلها إسرائيل "تأتي كإجراء استباقي تحسبًا لكل السيناريوهات المستقبلية على جبهة جنوب لبنان، وأن غالبية الدول الغربية ذات الصلة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، تريد منع اندلاع أزمة سياسية كبيرة، في ظل الحرب الدائرة في غزة، إلا أن الأيام الأخيرة تشهد تطورات تعد كبيرة".
تحذير فرنسي
وأوضحت أن جان إيف لودريان، المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، عقد اجتماعًا، الخميس، مع مسؤولين في بيروت، من بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد، وحذَّر من مخاطر حقيقية تتعلق بلبنان "إذا لم يلتزم بمسؤولياته، ويعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2006".
وفي أعقاب الاجتماعات، دعا سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إسرائيل إلى عدم خرق قرار مجلس الأمن 1701، كما طالب "حزب الله" بالانسحاب من جنوب لبنان "لو كان لا يريد انتهاكات إسرائيلية"، وإفساح المجال للجيش اللبناني ولقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب "يونيفيل" لمباشرة مهام عملهما.
وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بالامتناع عن شنّ حرب واسعة على ميليشيا حزب الله، في وقت كان وزير الخارجية الإسرائيلية، قد تعهّد قبل أيام بشنّ هجوم على جنوب لبنان حال لم تنسحب المنظمة من المناطق المتاخمة للحدود مع شمال إسرائيل.
الانسحاب شرط إسرائيلي
وكشفت "يسرائيل هايوم" أيضًا، الأربعاء الماضي، أن كوهين، يباشر العمل منذ أسابيع، ويتواصل مع وزراء خارجية دول أجنبية، لكي يوضّح أمامهم أن إسرائيل تضع انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية شرطًا لعدم شن حرب.
وأجرى وزير خارجية إسرائيل نقاشات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن، شملت وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا، ووجّه خطابًا لرئاسة مجلس الأمن، طالب فيه بعقد نقاش يهدف إلى دفع "حزب الله" لتطبيق قرار المجلس رقم 1701.
واتهم كوهين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتجاهل تحذيرات إسرائيل المتكررة بشأن الوضع في جنوب لبنان وخروقات من جانب "حزب الله" للقرار.
الدبلوماسية الإسرائيلية تمهّد للحرب
وأضافت: "يبدو أن إسرائيل تستعدّ دبلوماسيًّا لتمهيد الأرض لحرب، هدفها تحريك مقاتلي حزب الله وإبعادهم عن الحدود".
ودعت إسرائيل الـ "يونيفيل" للعمل بأقصى طاقة بالتعاون مع الجيش اللبناني؛ لمنع الوجود العسكري لـ"حزب الله" جنوبي نهر الليطاني، أو أية قوة أخرى، عدا عن الجيش اللبناني.
وافترضت الصحيفة أنه "لو لم تُثمر العمليات الدبلوماسية الإسرائيلية عن نتائج عملية، من المتوقّع أن تعمل تل أبيب على تمهيد الرأي العام الدولي لعمليات دفاعية يتطلبها الوضع على حدودها الشمالية".
المصدر: صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية