تقرير: تعاون فرنسي إسرائيلي لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان

كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وباريس اتفقتا على تشكيل طاقم عمل مشترك، يهدف إلى القيام بحملات دبلوماسية وسياسية كورقة ضغط على ميليشيا حزب الله، لإجبارها على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر عام 2006 وأدّى إلى نهاية حرب لبنان الثانية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اتفقا على تشكيل الطاقم المشترك، وقالت إنه طاقم "سياسي - أمني"، يهدف إلى إبعاد ميليشيا حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وفق قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2006، مضيفة أن تلك هي المرة الأولى التي تنخرط فيها باريس بشكل كبير في عمليات ضد حزب الله، في ظل وضعها الخاص بالنسبة للبنان.

إبعاد "حزب الله"

ولفتت إلى أن القرار الإسرائيلي - الفرنسي صدر على خلفية محاولات تل أبيب بناء جبهة دبلوماسية تقود عناصر ميليشيا حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، مشيرة إلى أن موقف فرنسا في هذا الإطار هو الأول من نوعه.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعمل منذ أسابيع من أجل حشد الموقف الفرنسي ضد ميليشيا حزب الله، لا سيما وأن باريس تمتلك وضعًا استثنائيًا في لبنان.

وكان وزير خارجية إسرائيل، الذي يقود الجبهة الدبلوماسية الإسرائيلية على الصعيد الدولي، في مواجهة المنظمة اللبنانية، قد توجه في الأيام الأخيرة إلى عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلى مجلس الأمن الدولي، مطالبًا بممارسة ضغوط على ميليشيا حزب الله؛ لحثه على تطبيق قرار المجلس 1701.