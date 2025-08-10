اجتماع أردني سوري أمريكي في عمّان لبحث الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة العاصمة عمّان لاجتماع أردني سوري أمريكي مشترك، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها وتحفظ حقوق السوريين، بعد غد الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، يأتي الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

وأضاف البيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أجرى أيضًا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع باراك.