طالبوا بتدخل ترامب.. احتجاجات كبيرة لذوي الرهائن الإسرائيليين (فيديو)

خرجت أسر الرهائن الإسرائيليين في تظاهرة صباحية غير اعتيادية، السبت، على خلفية بث حركتي حماس والجهاد الإسلامي لقطات أظهرت رهينتين في غاية النحافة والمعاناة من الجوع.

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وقال المتظاهرون إن أبناءهم يعيشون "محرقة"، ولا أحد يتحرك لإنقاذهم، رغم أنباء حول تصدّر هذا الملف نقاشات سيتف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة.

ووفق قناة "آي نيوز 24" العبرية، تظاهر إسرائيليون داخل سياج من الأسلاك الشائكة في إحدى الساحات في تل أبيب، للتعبير عن معاناة أبنائهم الرهائن في غزة.

وذكرت القناة أنه بعد الكشف عن الأوضاع الصعبة للرهينتين إيفيتار ديفيد وروم بريسلافسكي، وجه ذوو الرهائن في غزة نداءً يائسًا إلى الجمهور وصناع القرار في إسرائيل والولايات المتحدة، قالوا فيه: "منذ 666 يومًا انهارت حياتنا، لا يمكن أن تستمر على هذا النحو"، مطالبين بلقاء ويتكوف، ومشددين على ضرورة تدخل ترامب لإنقاذ أبنائهم.

وقالت أمهات الرهائن إن "مقاطع الفيديو التي نُشرت في اليومين الماضيين للمختطفين تُحطّمنا".

ودعت شقيقة الرهينة إيفيتار الجمهور إلى عدم نشر الفيديو، وقالت: "أرجوكم، لا تنشروا صورًا أو لقطات من الفيديو حتى نقرر أنا وعائلتي نشره. كل من شاهده الآن يعرف مدى خطورة وحالة إيفيتار الصحية التي أصابتنا بصدمة".

وفي المقطع الذي نشرته حركة الجهاد الإسلامي للرهينة روم بريسلافسكي، قالت الحركة إن التسجيل صُوّر قبل يومين من قطع الاتصال به.

وعلقت عائلته: "لا أحد يعلم مكان روم، لا الجيش الإسرائيلي ولا حركة الجهاد. كل ما كنا نعرفه أنه محتجز بمفرده. نطالب بلقاء أحد كبار قادتنا، ونريد معرفة مكان ابننا".

ومن جهتها، قالت حركة حماس: "الرهائن يأكلون من أكلنا القليل بسبب الحصار الإسرائيلي، حيث تجويع كل القطاع".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، نشر صورًا قال إنها لعناصر من الفصائل الفلسطينية في الأنفاق يتمتعون بصحة جيدة ويأكلون أطعمة منوعة.