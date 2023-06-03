مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس

وقال الشهود لـ"إرم نيوز" إن المستوطنين اعتدوا على إحدى العائلات خلال تواجدها في ساحة منزلهم المكشوفة، ورشوقهم بالحجارة، بينما قام أحد المستوطنين برش غاز الفلفل تجاه أفراد العائلة، وقام آخر بإطلاق رصاص حي.

وحضرت الشرطة إلى موقع الاعتداء، وقامت باحتجاز رب العائلة، قبل أن تخلي سبيله بعد أن فحصت كاميرات المراقبة، وأجرت تحقيقات ميدانية، وطالبته بالتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بالاعتداء عليه.

وذكر شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين أفراد الشرطة الذين حضروا إلى المكان، وفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح، وذلك إثر تقصير الشرطة في وقف اعتداءات المستوطنين.