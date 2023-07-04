لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ غارات جوية على أهداف في جنين ومخيمها

قال مسؤول أمني إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي ما زالت مستمرة في عمليتها العسكرية ضد جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، بهدف تحديد مخابئ المتفجرات والأسلحة والذخائر والمسلحين الفلسطينيين.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي منتشر بكافة الوحدات المحيطة بمخيم جنين، ويستعد لتنفيذ غارات جوية، ومداهمات إضافية ضد "أهداف إرهابية"، بحسب تعبيره، وفي الوقت نفسه، نفذ عمليات اعتقالات واسعة في منطقة شمال الضفة.

وبحسب موقع "واللا" العبري، أوضح المصدر الأمني أنه في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ أي قرار بإنهاء العملية العسكرية، والجيش الإسرائيلي يواصل تعميق عملياته العسكرية، ولكن في الساعات المقبلة سيتم إجراء تقييم للوضع، بحيث يتم فيه عرض المعلومات الاستخبارية على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي. وبناءً على ذلك، سيتم صياغة توصيات من قبل المستوى السياسي.

وتشير التقديرات إلى أن الجهاز الأمني ليست لديه نية لتمديد العملية لأيام أخرى.

وخلال العملية العسكرية ضد جنين لغاية الآن، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على ثلاثة مختبرات للتفجير في مخيم اللاجئين، تحتوي على حوالي 300 عبوة ناسفة، وصاروخ بدائي، ومدخل تحت الأرض داخل مسجد، وتم استجواب أكثر من 100 مشتبه بهم، كما تمت مهاجمة نحو 20 هدفًا في جميع أنحاء المخيم.

وفي غضون ذلك، دمر الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة، عدة غرف إدارة عمليات قتالية في أنحاء المخيم، ومختبر آخر احتوى على مئات العبوات الناسفة. وواصلت الطائرات المقاتلة التحليق فوق سماء جنين، وقررت مئات العائلات الفلسطينية مغادرة منازلها في مخيم جنين ليلا، خوفا من استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي أعقاب العملية العسكرية في جنين، أعلن اليوم عن إضراب عام في جميع الأحياء العربية في القدس الشرقية، وكذلك في رام الله ومدن أخرى في الضفة الغربية.

وشهد عدد من أحياء القدس الشرقية خلال الليل اضطرابات، شملت إطلاق نار على معبر شعفاط وقلنديا، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وإلقاء حجارة على جنود الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن هدف عملية الجيش الإسرائيلي في جنين، كما أكدها المستوى السياسي في إسرائيل، هي "تدمير البنية التحتية للعنف"، وكسر الرواية التي نشأت حول جنين ومخيمها للاجئين على أنها "ملاذ للإرهابيين"، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

المصدر: موقع "واللا" العبري