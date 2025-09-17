الاتحاد الأوروبي يقترح قيودًا تجارية على إسرائيل وعقوبات ضد "الثنائي المتطرف"

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حاليا بدعم كافٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.

كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد حزمة عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غير، إضافة إلى أعضاء في حركة حماس ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال الأربعاء، إن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.

وذكر المتحدث شتيفان كورنيليوس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الخطط "نحن على علم بالخطط الخاصة بالعقوبات. والمفوضية (الأوروبية) تناقشها منذ عدة أيام. ستُقدم اليوم، والحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها".

وقالت كالاس الثلاثاء، إن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة سيزيد الأوضاع المتأزمة سوءاً، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ستطرح، الأربعاء، إجراءات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لتغيير نهجها في القطاع.

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مقترح الاتحاد الأوروبي لتعليق بنود من اتفاقية التجارة مع تل أبيب، معتبراً أنه جاء بشكل متسرع ومن دون تشاور، وبما يخالف روح الشراكة القائمة.