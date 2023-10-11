إسرائيل تعلن تدمير منظومة تعقب للمسيّرات تابعة لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير منظومة الرصد المتقدمة التي قامت حركة "حماس" بتطويرها لرصد الطائرات المسيرة فوق قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "دمرت طائرات سلاح الجو منظومة الرصد المتقدمة التي قامت حماس بتطويرها والتي استخدمت لرصد قطع جوية فوق قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "خلال سنوات أقامت حماس شبكة كاميرات نوعية تم إخفاؤها تحت سخانات المياه على طول قطاع غزة".

وتابع: "لقد قامت طائرات سلاح الجو خلال ضربة شملت عدة أهداف مرتبطة جميعها بهذه الشبكة ودمرت قدرة حماس لبلورة صورة سماء واسعة بهدف استهداف قطع جوية".

ونشر أدرعي مقطع فيديو ملتقَطًا بكاميرا الطيران الإسرائيلي يُظهر عملية قصف لأحد المباني في مدينة غزة.