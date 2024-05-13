صحيفة: مساعٍ أمريكية فرنسية للتهدئة في الجبهة اللبنانية

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين، أن "السلطات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، على أساس القرار 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة خلال حرب لبنان الثانية، الذي يهدف إلى انسحاب ميليشيا حزب الله من الحدود".

وأوضحت أنه "على خلفية محاولات أطراف دولية وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالوا إن واشنطن لا تمانع رفع مستوى التنسيق مع فرنسا، لكنها مهتمة بالتصرف بشكل واقعي".

وأفادت الصحيفة بأن "مصادر أمريكية مقربة من البنتاغون تحدثت لوسائل الإعلام وقالت إن عدم التوصل إلى حل للجبهة اللبنانية، وعدم حدوث تغييرات كبيرة في السلطة السياسية في لبنان، واستمرار الصراعات والخلافات المحيطة بمؤسسة الرئاسة، أدى إلى إلغاء مؤتمر الدعم العسكري الذي كان من المقرر عقده في باريس الشهر الماضي".