من هو شيبة ضرار الذي اشتبكت قواته مع الجيش السوداني شرق البلاد؟

شهدت مدينة بورتسودان الساحلية اشتباكات مسلحة لأول مرة منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في نيسان/ أبريل الماضي.

واندلعت تلك الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، التي يتزعمها ضرار أحمد ضرار عمر، الشهير بـ "شيبة ضرار".. فمن هو؟

يعد شيبة ضرار من الشخصيات العسكرية ذات النفوذ الواسع في منطقة البحر الأحمر، إذ إنه يقوم بالعديد من الأنشطة العسكرية من أجل تحرير شعوب البجا، أحد مكونات الشرق.

ويرى شيبة أن المناطق الشرقية تتعرض للكثير من التهميش التاريخي من قبل الحكومات المتتالية في الخرطوم.