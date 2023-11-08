كندا تجلي 59 من المواطنين والمقيمين من غزة إلى مصر

قالت وزارة الخارجية الكندية إنه تم إجلاء 59 من المواطنين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، اليوم الثلاثاء، وهو عدد أقل مما كان متوقعاً في البداية.

وكانت أوتاوا أعلنت في وقت سابق اليوم إجلاء مجموعة أولى تضم ما بين 20 إلى 25 كندياً وتوقعت مغادرة 80 آخرين في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان: "بما أن الوضع متقلب جدا ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، يجب على الكنديين أن يكونوا مستعدين للتأخير لفترات طويلة عند معبر رفح".