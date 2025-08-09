قتلى من الجيش اللبناني جراء انفجار في قضاء صور

قتل 6 من أفراد الجيش اللبناني، في حصيلة أولية جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب، حسبما ذكرت مصادر لـ"إرم نيوز".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن عددًا من"الشهداء والجرحى" بين صفوف الجيش سقطوا جراء الانفجار.

وقالت الوكالة إن "ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب انفجرت بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور"

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون تعليقاً على الحادثة إن دماء قتلى الجيش "لن تذهب هدراً، وستبقى منارة تضيء طريق النضال من أجل لبنان حر وسيد ومستقل".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عون مع قائد الجيش رودولف هيكل، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، وقالت إن عون اطلع من قائد الجيش على ملابسات "الحادثة الأليمة".

بينما كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر "إكس": "بكثير من الألم يزف لبنان ابناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني".

وقال إن لبنان "ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية".