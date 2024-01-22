المغرب يعتقل أحد أكثر المطلوبين للقضاء البريطاني

ألقت السلطات المغربية القبض على أحد أكثر المطلوبين للعدالة في المملكة المتحدة، بتهم التزوير وانتحال الصفة، والاتجار بالمخدرات.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن عناصر الشرطة القضائية في مدينة مراكش، تمكنت اليوم الأحد من توقيف مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 32 سنة؛ وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة بحقه من طرف القضاء البريطاني.

وبحسب الوكالة، فإن توقيف البريطاني جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية؛ وذلك كونه كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.

وأوضحت أن الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي باشرتها السلطات المغربية في هذه القضية، مكنت من تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه في مدينة مراكش، حيث تبين أنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه دخل المغرب بطريقة غير مشروعة.

وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي.