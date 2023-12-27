كيف حولت الاقتحامات الإسرائيلية حياة سكان مخيم "الفوار" إلى جحيم؟

يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته داخل مخيم الفوار، الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقد شهد المخيم، صباح الثلاثاء، عملية اقتحام واسعة نفذها الجيش أطلق خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل الشابين إبراهيم الطيطي (31 عامًا)، وأحمد ياغي (17 عامًا)، وإصابة آخرين بالرصاص الحي.

وقالت والدة الشهيد إبراهيم الطيطي لـ"إرم نيوز" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بكثرة، حتى أصبح المخيم كأنه ساحة حرب، يتعمدون قتل أبنائنا لكي نترك المخيمات ونهاجر، كل يوم يتم اقتحام المخيم، أخذوا إبراهيم من بيننا ومن بين عائلته دون سبب، رصاصة واحدة أنهت حياته، وحرقوا قلبنا عليه".

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الفوار أحمد عواد لـ"إرم نيوز" إن "الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بلا هدف، حيث يتم اقتحام المخيم وإطلاق الرصاص الحي على الشباب والخروج منه دون وجود أي إنجاز عسكري لهم أو سبب محدد".