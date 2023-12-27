كيف حولت الاقتحامات الإسرائيلية حياة سكان مخيم "الفوار" إلى جحيم؟
يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته داخل مخيم الفوار، الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقد شهد المخيم، صباح الثلاثاء، عملية اقتحام واسعة نفذها الجيش أطلق خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل الشابين إبراهيم الطيطي (31 عامًا)، وأحمد ياغي (17 عامًا)، وإصابة آخرين بالرصاص الحي.
وقالت والدة الشهيد إبراهيم الطيطي لـ"إرم نيوز" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بكثرة، حتى أصبح المخيم كأنه ساحة حرب، يتعمدون قتل أبنائنا لكي نترك المخيمات ونهاجر، كل يوم يتم اقتحام المخيم، أخذوا إبراهيم من بيننا ومن بين عائلته دون سبب، رصاصة واحدة أنهت حياته، وحرقوا قلبنا عليه".
وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الفوار أحمد عواد لـ"إرم نيوز" إن "الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بلا هدف، حيث يتم اقتحام المخيم وإطلاق الرصاص الحي على الشباب والخروج منه دون وجود أي إنجاز عسكري لهم أو سبب محدد".
وأضاف: "صباح اليوم اقتحم الجيش المخيم أثناء وجود الطلبة في مدارسهم مما نشر الرعب في قلوب الأهالي خوفًا على أبنائهم، وعلِق الطلبة لساعات داخل المدارس حتى انتهاء الحملة العسكرية، وأكثر ما يخيف الطلبة والأهالي انتشار القناصة الذين يعتلون أسطح المباني".
وتابع: "يعاني أبناء المخيم من الإغلاق المفروض عليهم من الجيش الإسرائيلي وذلك بغرض حماية المستوطنين على الشارع الاستيطاني الذي يمر من أمام المخيم، مع نقص الخدمات المقدمة من وكالة الغوث التي أيضًا تراجعت مواردها بسبب حالة الحرب التي نعيشها، والوضع الاقتصادي السيئ الذي وصل إليه أبناء المخيم".
وأفاد بأن "الكل يعمل من أجل تأمين قوت يومه فقط، فلا يوجد دخل متواصل بسبب توقف الرواتب للموظفين الحكوميين، وعدم مقدرة العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل على الاستمرار في عملهم بعد تداعيات الحرب، ومنعهم من الدخول إلى الأراضي المحتلة".
وأوضح عواد أن "المصانع الداخلية سرّحت عددًا كبيرًا من العمال بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار المنتجات والسلع داخل المخيم".
أما مدير لجنة الاغاثة الشعبية لمخيم الفوار، عبد الله مطر، قال إن "الجنود الإسرائيليين مع كل اقتحام للمخيم يقومون بإطلاق الرصاص الحي بواسطة قناصة بعد اعتلائهم أسطح منازل بالمخيم، مما يدل على تعمدهم قتل كل من يتحرك في المخيم".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الاقتحامات صعبت الحياة على أهل المخيم أكثر من أي وقت مضى، حتى طلبة المدارس لم يسلموا من هذه الاقتحامات إذ احتجزوا في مدارسهم طوال فترة الاقتحام".
وتابع أنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم إغلاق بوابة المخيم الرئيسة بشكل كامل على كل من بداخله، فمنعوا منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة من الخروج إلى خارج المخيم عبر الطرق العادية، مما اضطرهم إلى أن يسلكوا طرقًا وعرة عبر الأراضي الزراعية للخروج".
وزاد بالقول: "نعيش معاناة يومية من ذل وتضييق وضرب وصعوبة العيش والتحرك، وأصبح من العادات شبه اليومية لجنود الجيش الإسرائيلي اقتحام القرية، وإطلاق النار، وشن حملات الاعتقالات لأبناء المخيم".
وأوضح أن "هذه المعاناة يعيشها 12 ألف مواطن في مساحة تصل إلى كيلو متر واحد بشكل يومي، مع عدم وجود خدمات مقدمة من العيادات التي تقدم الخدمات الطبية الأولية فقط، وهي غير قادرة على تقديم الإسعافات الأولية مع بعد مواقع المستشفيات عن المخيم، وعدم وجود سيارات إسعاف، ما يجعل من الصعب إنقاذ معظم الإصابات الواقعة في المخيم".
ولفت مطر إلى أن "الوضع في مدارس الأونروا سيئ للغاية مع الاكتظاظ في الصفوف المدرسية والمباني القديمة، ناهيك عن حالة الرعب من اقتحامات الجنود الإسرائيليين للمخيم، فقد تؤثر الاقتحامات على سير العملية التعليمية حتى أننا نُجبر أحيانًا على تعطيل المدارس خوفًا على حياة الطلبة من رصاص الجنود".