غوتيريش: السودان يغرق في "الموت والدمار" بسرعة غير مسبوقة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق".

وأضاف غوتيريش الإثنين في مستهلّ مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات،" من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة".

وتعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو إلى السودان والمنطقة حتى 2024، بحسب وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول.

وفي ذات السياق قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، إنه سيخصص 22 مليون دولار إضافية للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية في السودان.

وكان جريفيث يتحدث عبر الإنترنت في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة بالأمم المتحدة في جنيف.