خوفا من تسلل "حزب الله".. توجه إسرائيلي لبناء سياج متطور مع الأردن

ولفتت إلى أن ثمة تحولات جذرية في طبيعة استعدادات الجيش العملياتية على الحدود مع الأردن، في أعقاب زيادة وتيرة تهريب السلاح، والمخاوف من تنفيذ هجمات بتعليمات من إيران، خلال العام الجديد 2024.

تقرير القناة، وكذلك صحيفة "يسرائيل اليوم"، تحدثا عن سيناريو دفع القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي تحسبا لمواجهته في الوقت الراهن، يتعلق بمحاولات يمكن لميليشيا "حزب الله" أو ميليشيات أخرى موالية لإيران تنفيذها انطلاقًا من حدود الأردن إلى إحدى المستوطنات المتاخمة.

وتبلغ الحدود الأردنية الإسرائيلية قرابة 309 كيلومترات منها قرابة 97 كيلومترًا مع الضفة الغربية، وتعد الأطول بين إسرائيل وجيرانها، وكانت إسرائيل قد نشرت على الحدود في السنوات الأخيرة، كتيبة مختلطة من الجنود والمجندات تسمى "أسود الأردن" على المناطق الحدودية الشرقية.

القناة أشارت إلى زيادة وتيرة عمليات تهريب السلاح من الأردن إلى الضفة الغربية، وسط تقديرات بأن إيران على صلة بتلك الشحنات، فيما تشير الأرقام إلى قرابة ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة ضُبطت خلال السنوات الأخيرة.

أسلحة إيرانية

ومن بين الأسلحة التي ضبطتها إسرائيل بنادق " M-16" التي تعمل بضغط الهواء بدلًا من انفجار البارود، والتي يتم تعديلها بعد ذلك وتحويلها إلى سلاح يمكنه إطلاق الذخيرة الحية.

ووفق القناة، تعد عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية، ومنها إلى الضفة الغربية، السبب في تسهيل وصول السلاح إلى مناطق الضفة، إذ ضبط الجيش الإسرائيلي في إحدى المرات عبوة ناسفة صنعت في إيران.

وتابعت أن خطة عمل عام 2024 تستهدف مضاعفة حجم القوات المكلفة بحماية الحدود الأردنية، كما يعتزم الجيش الإسرائيلية مطالبة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" ببناء عائق على امتداد الحدود، على غرار الحدود بين مصر وإسرائيل.

وأردفت أن الكثير من نقاط المراقبة ستُقام على الحدود الأردنية، وسوف تُستخدَم وسائل تكنولوجية حديثة لمنع عمليات التهريب وإحباط محاولات التسلل، مضيفة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تكرار سماع دوي أصوات طلقات الرصاص في منطقة وادي الأردن.

وختمت بأنه في أعقاب شكوى تقدم بها السكان، هرعت قوات بالمنطقة لحماية المستوطنات، خشية تكرار سيناريو هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.