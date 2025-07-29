بينهم عائلات كاملة.. 45 قتيلا بغارات مكثفة على غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 فلسطينيا في غارات مكثفة شنها على النصيرات وسط قطاع غزة، في حين أشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء.

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وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول جثامين 30 فلسطينيا غالبيتهم أشلاء بعد استهدافات شنها الجيش الإسرائيلي على منازل للفلسطينيين في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن من بين الضحايا 14 امرأة و12 طفلًا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، لافتا إلى أن من بين الضحايا عائلات بأكملها قتلتها الغارات الإسرائيلية،

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدفعية مكثفة على منطقة المخيم الجديد في مخيم النصيرات، كما شنت طائرات حربية إسرائيلية عمليات قصف مكثفة هناك.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بمقتل 8 من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات قرب مركز توزيع في منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة، كما أصيب أكثر من 50 شخصا.

وسجلت مناطق قطاع غزة سقوط 50 فلسطينيا على الأقل منذ ساعات فجر الثلاثاء، بعد غارات استهدفت مناطق وسط وجنوب القطاع.

وقصف الجيش الإسرائيلي خيمتين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصف منزلاً وسط مدينة غزة.