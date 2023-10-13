عباس يحذّر من "نكبة ثانية"‎ ويؤكد رفضه للتهجير

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن رفضه لأي عملية تهجير لسكان قطاع غزة، وذلك بعد أن دعت إسرائيل "كافة سكان مدينة غزة بالتحرك نحو جنوب القطاع"، مطالبًا بـ"ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع".

وطالب عباس، اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري"، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان.

كما اعتبر أن "تهجير سكان القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبه"، داعيًا إلى "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".