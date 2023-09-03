السودان.. مقتل وإصابة عشرات المدنيين جراء قصف عشوائي في الخرطوم

قُتل وأصيب عشرات المدنيين، اليوم السبت، إثر قصف تعرضت له مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان شهود عيان قد أكدوا لـ"إرم نيوز" أن أصوات القصف المدفعي العنيف دوّت، اليوم السبت، في عدد من المناطق بمدن العاصمة السودانية الثلاث، متزامنة مع تحليق مستمر للطيران الحربي التابع للجيش.

وأكد الشهود مقتل 3 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، وأصيب 10 آخرون؛ إثر غارة جوية على بناية في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، حيث جرى نقل المصابين والجرحى إلى مستشفى الرازي في المنطقة.

كما قُتل عدد من المدنيين في منطقة "ودالعقلي" جنوب الخرطوم، جراء قصف بالطيران الحربي على أحد الأسواق في المنطقة، وفقا لشهود عيان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انهيار مبانٍ وانتشال جثث من تحت الأنقاض، إلى جانب تناثر عدد من القتلى في أماكن متفرقة، نتيجة للقصف بواسطة الطيران.

إلى ذلك، قالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إن الطيران التابع للجيش السوداني قصف، اليوم السبت، عددا من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل بالخرطوم بحري.

‏وأشار البيان إلى أن "القصف الجوي العشوائي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال".