السودان.. مقتل وإصابة عشرات المدنيين جراء قصف عشوائي في الخرطوم
قُتل وأصيب عشرات المدنيين، اليوم السبت، إثر قصف تعرضت له مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان شهود عيان قد أكدوا لـ"إرم نيوز" أن أصوات القصف المدفعي العنيف دوّت، اليوم السبت، في عدد من المناطق بمدن العاصمة السودانية الثلاث، متزامنة مع تحليق مستمر للطيران الحربي التابع للجيش.
وأكد الشهود مقتل 3 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، وأصيب 10 آخرون؛ إثر غارة جوية على بناية في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، حيث جرى نقل المصابين والجرحى إلى مستشفى الرازي في المنطقة.
كما قُتل عدد من المدنيين في منطقة "ودالعقلي" جنوب الخرطوم، جراء قصف بالطيران الحربي على أحد الأسواق في المنطقة، وفقا لشهود عيان.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انهيار مبانٍ وانتشال جثث من تحت الأنقاض، إلى جانب تناثر عدد من القتلى في أماكن متفرقة، نتيجة للقصف بواسطة الطيران.
إلى ذلك، قالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إن الطيران التابع للجيش السوداني قصف، اليوم السبت، عددا من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل بالخرطوم بحري.
وأشار البيان إلى أن "القصف الجوي العشوائي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال".
وأكد أن الجيش "واصل كذلك عمليات القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الصالحة والفتيحاب وأمبدة بأمدرمان وشرق النيل".
وفي وقت سابق اليوم، أكد شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، تعرض منطقة "الصالحة" جنوب امدرمان لقصف مدفعي عنيف، انطلق من مواقع الجيش باتجاه تمركزات قوات الدعم السريع.
كذلك أفاد شهود عيان من منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم بسماع دوي انفجارات وقصف مدفعي عنيف باتجاه المناطق المحيطة بمقر سلاح المدرعات التابع للجيش بالشجرة، مشيرين إلى تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.
وفي منطقة شرق النيل بمدينة الخرطوم بحري، أكد شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، وقوع قذائف المدافع الثقيلة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، إضافة إلى سماع أصوات انفجارات في منطقة الكدرو العسكرية التابعة للجيش بشمال بحري.
وأدى القصف المدفعي المتبادل بين طرفي الصراع العسكري في السودان إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين، أغلبهم من الأطفال، الأمر الذي اعتبره حقوقيون سودانيون "جريمة حرب".
وتعد مناطق "أمبدة والصالحة" في مدينة أمدرمان أكثر المناطق عرضة للقصف المدفعي الذي ينطلق من قواعد الجيش في منطقتي "كرري والمهندسين" العسكريتين، كما تتعرض مناطق "الثورات" في المدينة ذاتها إلى قصف مدفعي عشوائي من قبل قوات الدعم السريع الذي تطلقه من مواقع سيطرتها بأمدرمان والخرطوم بحري.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الخامس، مع اتساع نطاقها وتأزم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.