توغل إسرائيلي بطيء في خانيونس.. وخبير يكشف التفاصيل

يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه ببطء في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في خطوة يرى محللون أنها تهدف إلى تقليل الخسائر التي تكبدها في بداية الاجتياح البري.

وتُعد خانيونس الأكبر من حيث عرضها ضمن مدن قطاع غزة، وذلك عبر امتدادها من الحدود الشرقية مع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وصولاً إلى شاطئ البحر على الحدود الغربية للمدينة.

ويتقدم الجيش الإسرائيلي ببطء في خانيونس على عكس ما حدث في مدينة غزة التي كان التقدم الإسرائيلي البري فيها أسرع، إذ لم يصل حتى اللحظة إلى مناطق واسعة تمثل مركز المدينة، رغم أنه على مقربة منه، كما أنه ما زال يخوض اشتباكات في عدة محاور غالبيتها في المناطق الشرقية للمدينة.

وقال الخبير الأمني محمد المصري إنه "منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، بعد 19 يومًا من القصف المتواصل، كان هناك تقدم سريع للجيش الإسرائيلي لكنه تكبد خسائر كبيرة".

وأضاف، لـ"إرم نيوز": "كانت توصيات العمل الاستخباري والاستطلاع العسكري وحتى المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة أنه إذا أسرعتم في العملية البرية ستخسرون كثيرًا، وإذا أبطأتم في العملية ستخسرون الوقت الممنوح لكم لإنجاز مهمة تحرير الرهائن، وإنهاء حكم حماس"، مشيرًا إلى أن ذلك سبب معضلة لإسرائيل خلال هذه الحرب.

وقال المصري إن إسرائيل استخلصت العبر من التقدم السريع في مدينة غزة الذي كلفها كثيرًا.

وأضاف "أن عدم معرفة طبيعة المكان يسبب ضربات موجعة لإسرائيل أوقعت قتلى وخسائر في الآليات".