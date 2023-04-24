مزدوجو الجنسية في السودان يواجهون مصيرا مجهولا

يواجه نحو 16 ألف شخص في السودان، أغلبهم من مزدوجي الجنسية (الأمريكية-السودانية)، مصيرا مجهولا في أتون الحرب التي مرّت عليها عشرة أيام، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وفوات الدعم السريع بقيادة محمد حميدتي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يستطيعون إجلاء هؤلاء، لأن "الخطر كبير للغاية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال السيناتور كريستوفر أ، حسب الصحيفة، إن "هناك عددا غير قليل من المواطنين مزدوجي الجنسية بين الولايات المتحدة والسودان في البلاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية".

وأضاف: "ستبذل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى قصارى جهدها لمساعدة السودان في العودة إلى الحكم المدني وإنهاء القتال ودعم الاستقرار في السودان".

وتعمل وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان لمساعدة مزدوجي الجنسية الذين قد يرغبون في مغادرة السودان، وفقا للصحيفة.

وتؤكد "واشنطن بوست": "إحدى طرق المساعدة هي استخدام الطرق البرية وتأمينها بشكل جيد للخروج من السودان، حيث تفكر وزارة الدفاع في الإجراءات التي قد تشمل استخدام قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لتكون قادرة على مراقبة الطرق واكتشاف التهديدات".

وكانت الولايات المتحدة نظمت اليوم الإثنين قافلتي إجلاء لمواطنيها العالقين في السودان، بمساعدة دولة الإمارات وتركيا، بعد يوم من إجلاء نحو 100 شخص عبر طائرات عسكرية.