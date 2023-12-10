الجيش السوداني يهاجم قافلة تابعة للصليب الأحمر

أقر الجيش السوداني اليوم الأحد، بإطلاق عناصره النار على سيارات تابعة للصليب الأحمر، ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، وإصابة آخرين من موظفي المنظمة الدولية.

وقال الجيش السوداني في بيان إنه أطلق النار على بعثة الصليب الأحمر، مبررا ذلك بأنه جاء "لعدم التزامها بالمسار المتفق عليه أثناء عملية إجلاء متفق عليها لأجانب من كنيسة القديسة مريم بحي الشجرة جنوبي الخرطوم".

وذكر أن موظفي المنظمة دخلوا إلى المنطقة من الاتجاه الجنوبي بدلاً عن الاتجاه الشمالي، محملًا الصليب الأحمر المسؤولية.

من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها شعرت بالصدمة والفزع من الهجوم المتعمد على قافلة إنسانية في الخرطوم اليوم.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن الهجوم على موكبها أدى لمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 3 من موظفيها.