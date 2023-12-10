الجيش السوداني يهاجم قافلة تابعة للصليب الأحمر
أقر الجيش السوداني اليوم الأحد، بإطلاق عناصره النار على سيارات تابعة للصليب الأحمر، ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، وإصابة آخرين من موظفي المنظمة الدولية.
وقال الجيش السوداني في بيان إنه أطلق النار على بعثة الصليب الأحمر، مبررا ذلك بأنه جاء "لعدم التزامها بالمسار المتفق عليه أثناء عملية إجلاء متفق عليها لأجانب من كنيسة القديسة مريم بحي الشجرة جنوبي الخرطوم".
وذكر أن موظفي المنظمة دخلوا إلى المنطقة من الاتجاه الجنوبي بدلاً عن الاتجاه الشمالي، محملًا الصليب الأحمر المسؤولية.
من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها شعرت بالصدمة والفزع من الهجوم المتعمد على قافلة إنسانية في الخرطوم اليوم.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن الهجوم على موكبها أدى لمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 3 من موظفيها.
وقالت قوات الدعم السريع إن "الهجوم الإرهابي" من قبل الجيش على موظفي الصليب الأحمر، أسفر عن سقوط قتيلين وجرحى بينهم أجانب.
وأكدت "الدعم السريع" أن "التنسيق المسبق للجنة الدولية للصليب الأحمر مع قوات الدعم السريع والجيش تم عبر مخاطبات رسمية حددت المسار من الناحية الجنوبية لمنطقة الشجرة"، مشيرًا إلى أن "الموكب كان يتكون من ثلاث سيارات دفع رباعي وثلاث حافلات تحمل الأعلام الخاصة بالصليب الأحمر".
وأضافت أنها "وفرت الحماية للوفد بقوة بقيادة 3 ضباط ومستشار حقوق الإنسان بقوات الدعم السريع ومساعد منسق عام وحدة الشؤون الإنسانية"، مبينة أن مهمة قوة الحماية انتهت في "آخر نقطة لقوات الدعم السريع".
ونوهت إلى أن "وفد المنظمة الدولية التزم بالمسار المتفق عليه.. لكنه عند دخوله مواقع الجيش تعرض لإطلاق نار كثيف مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الوفد على الفور وإصابة آخرين وتدمير 3 حافلات فيما اضطر أفراد وفد الصليب الأحمر للترجل من المركبات والاحتماء بالأرض لتفادي الهجوم الذي استمر لأكثر من ربع ساعة".
وقال البيان إن "قائد القوة التي أطلقت النار على المنظمة أفاد بعدم علمه المسبق بدخول الوفد"، إضافة لذلك، كشف البيان أن أحد "أفراد الجيش حاول الاعتداء على موظفي الصليب الأحمر أثناء إسعاف المصابين لولا تدخل البعض".
وتحركت مركبة ثالثة للصليب الأحمر من منطقة سيطرة قوات الدعم السريع نحو المصابين لإجلائهم، وبحسب البيان، تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار كثيف مما أدى إلى إصابة السائق، واعتقال سائق آخر والتحقيق معه من قبل الجيش قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقًا.
وأفادت قوات الدعم السريع أنه جرى إخلاء القتيل وإسعاف المصابين إلى مستشفى السلام بسوبا بمناطق سيطرتها، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة مصاب ثان متأثرا بجروحه.
من جهة أخرى، اتهمت قوات الدعم السريع الطيران التابع للجيش، بقصف مصفاة البترول بالخرطوم بحري، للمرة الخامسة، مما أدى إلى تدمير مستودعات شركة نبتة للبترول.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر اشتعال النيران في مستودعات النفط داخل المصفاة الرئيسة للبلاد.