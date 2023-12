الجيش السوداني يهاجم قافلة تابعة للصليب الأحمر

الطيران الحربي يقصف مصفاة الجيلي للمرة الخامسة ويدمر مستودعات نبتة للبترول



The SAF airstrikes bombard Gaili Oil Refinery for the fifth time and destroy Nabta Petroleum Warehouses#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/oixVtU7J9q