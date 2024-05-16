نتنياهو يطلب من قادة أمنيين مبررات لتجنب تسليم غزة للسلطة الفلسطينية

كشفت محطة تلفزة إسرائيلية النقاب عن أزمة جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين أجهزة الأمن الإسرائيلية، على خلفية ملف إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية تدير القطاع عقب فك الارتباط عنه عام 2005، قبل إطاحة حماس بها بعد عامين.

قناة "أخبار 13"، أكدت، الليلة البارحة، أنها حصلت على معلومات بأن نتنياهو أرسل وثيقة رسمية لرئيس "الشاباك" رونين بار، وإلى قادة الجيش الإسرائيلي، دعاهم للمشاركة في اجتماعات بشأن "اليوم التالي للحرب".

بحثًا عن مبررات

إلا أن رئيس الوزراء طلب من الجهتين الحضور وبحوزتهما أوراق تقدير موقف، تجيب عن إشكالية: "لماذا تعد عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة خطرًا على أمن إسرائيل؟".

ويعني تحديد الإشكالية مسبقًا أن نتنياهو يُبيِّت النية لرفض عودة السلطة حتى لو كانت الدراسات ستوصي بعكس ذلك.

القناة الإسرائيلية أكدت أن نتنياهو بشكل شخصي، هو الذي بادر بعقد الاجتماعات، وأنه من حدَّد عنوان النقاش، وهو "المخاطر الكامنة في عودة السلطة الفلسطينية للقطاع".

ولم يطلب نتنياهو من الجهات المدعوة، والتي تضم جهات بحثية، تقدير موقف عام، سواء ينذر بمخاطر أو يحدد مزايا.

الوثيقة التي وصلت إلى جهاز الأمن العام وإلى قيادات الجيش نوهت بأن عليهم العلم أن "السياسات الإسرائيلية تستبعد عودة السلطة لقطاع غزة".

وورد بها أيضًا أن هدف الاجتماعات هو "تحديد مبررات إسرائيل لهذا الموقف لتقديمها للمجتمع الدولي، في ظل ضغوط هائلة تُمارَس عليها".